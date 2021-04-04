В Ассоциации российских дипломатов оценили санкции Киева против Россотрудничества

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов прокомментировал RT введение президентом Украины Владимиром Зеленским в действие решения СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.
В Ассоциации российских дипломатов оценили санкции Киева против Россотрудничества
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По мнению Бакланова, сейчас украинское руководство занято тем, что создаёт «видимость какой-то напряжённой деятельности, направленной на то, чтобы решить на их условиях кризис».

«Конечно, все понимают, и они сами понимают, что из этого ничего не получится. Но имитация какой-то деятельности имеет место. Некоторые вопросы будут решаться в том плане, чтобы оградить украинцев от получения взвешенной и объективной информации. С учётом этого будет продолжаться и линия на вытеснение русского языка, снятие русскоязычных новостных программ... Россотрудничество и те организации, которые раньше были и занимали эту нишу, наши культурно-информационные программы — они, конечно, у руководства Украины вызывали неприятие», — объяснил он.

Бакланов отметил, что украинские власти давно стремились к тому, чтобы не просто ограничить, а свести к минимуму или даже вообще закрыть российские представительства.

«Чтобы не было никаких элементов преподавания русского языка, чтобы информация не поступала и по этой линии тоже с нашими оценками», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.

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