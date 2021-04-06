Один подросток погиб при подрыве на взрывном устройстве в ЛНР

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Один подросток погиб и ещё один пострадал при подрыве на взрывном устройстве в городе Славяносербске самопровозглашённой Луганской народной республики.
Один подросток погиб при подрыве на взрывном устройстве в ЛНР
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

«В районе западной окраины населённого пункта Славяносербск двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался», — рассказал он.

Осадчий добавил, что, по предварительным данным, «сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий».

3 апреля Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.

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