Один подросток погиб при подрыве на взрывном устройстве в ЛНР

Один подросток погиб и ещё один пострадал при подрыве на взрывном устройстве в городе Славяносербске самопровозглашённой Луганской народной республики.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

«В районе западной окраины населённого пункта Славяносербск двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался», — рассказал он.

Осадчий добавил, что, по предварительным данным, «сработало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий».

3 апреля Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.