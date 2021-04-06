Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска

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Глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24», что украинская сторона отказывается от участия в переговорах по Донбассу в Минске и считает необходимым перенести их в другое место, например в Польшу.
Кравчук заявил о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска
  • РИА Новости

«Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины. Это было бы нормально», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если выбирать из стран, которые не входили в социалистический лагерь, то таких ещё больше.

«Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России», — добавил он.

Кравчук подчеркнул, что в Минск он не поедет и «это уже решено».

Ранее вице-премьер Украины — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что Киев настаивает на поиске другого города вместо Минска для переговоров по Донбассу.

Позднее Кравчук прокомментировал решение Киева отказаться от участия в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.

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