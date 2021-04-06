Украина обратилась в ОБСЕ с просьбой об экстренной встрече по Донбассу
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«Глава украинской делегации Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с просьбой поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи трёхсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к строгому выполнению договорённостей, достигнутых 22 июля 2020 года», — говорится в Facebook украинской делегации.
По данным Киева, с 30 марта в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения погибли трое украинских военнослужащих и ещё четверо получили ранения. Кроме того, был ранен мирный житель Донецкой области.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о боестолкновении ополченцев с украинской разведывательной группой на горловском направлении.
3 апреля в ДНР сообщили о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.