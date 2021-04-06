Украина обратилась в ОБСЕ с просьбой об экстренной встрече по Донбассу

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Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обратился в ОБСЕ с просьбой поддержать инициативу об экстренном созыве заседания в связи с нарушением режима прекращения огня в регионе.
Украина обратилась в ОБСЕ с просьбой об экстренной встрече по Донбассу
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«Глава украинской делегации Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с просьбой поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи трёхсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к строгому выполнению договорённостей, достигнутых 22 июля 2020 года», — говорится в Facebook украинской делегации.

По данным Киева, с 30 марта в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения погибли трое украинских военнослужащих и ещё четверо получили ранения. Кроме того, был ранен мирный житель Донецкой области.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили о боестолкновении ополченцев с украинской разведывательной группой на горловском направлении.

3 апреля в ДНР сообщили о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.

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