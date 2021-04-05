В ДНР сообщили о боестолкновении с украинской разведгруппой

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В управлении Народной милиции Донецкой народной республики сообщили о боестолкновении ополченцев с украинской разведывательной группой на горловском направлении.
В ДНР сообщили о боестолкновении с украинской разведгруппой
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Противником была предпринята попытка проведения разведки минно-взрывных заграждений перед нашими позициями в районе населённого пункта Шумы. Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещённое Минскими договорённостями. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции», — отметили в Народной милиции.

Уточняется, что инцидент произошёл 4 апреля.

Отмечается, что при осмотре участка минного поля сапёрами ДНР было найдено тело украинского военнослужащего — рядового Игоря Байталы 1995 года рождения.

«Командование ООС гибель своего военнослужащего скрывает уже вторые сутки и не предпринимает никаких усилий, чтобы вернуть тело родственникам. И это уже не первый случай. Обращаемся к украинскому военному руководству: верните тело солдата его близким», — добавили в ведомстве.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал RT, что в настоящее время ситуация в Донбассе «накалена».

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