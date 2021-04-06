В ЮВО сообщили об учениях с участием вертолётов Ка-52 в Абхазии

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В Абхазии пройдут учения Южного военного округа, в ходе которых разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» окажут поддержку мотострелкам.
В ЮВО сообщили об учениях с участием вертолётов Ка-52 в Абхазии
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮВО. 

«Звенья вертолётов армейской авиации объединения ВВС и ПВО округа нанесут поражение условному противнику на переднем крае вдоль береговой линии Чёрного моря, а также обеспечат прикрытие разнородных подразделений в учебном бою», — заявили в округе.

Также в рамках контрольной проверки войск за зимний период будет отработано применение межвидовых подразделений российской военной базы и Вооружённых сил Абхазии.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае начались учения боевых расчётов зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа.

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