На Кубани начались учения боевых расчётов зенитно-ракетных подразделений ЮВО

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В Краснодарском крае начались учения боевых расчётов зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа.
На Кубани начались учения боевых расчётов зенитно-ракетных подразделений ЮВО
  • © пресс-службы Южного военного округа

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Специалисты войсковой ПВО отрабатывают задачи по прикрытию войск и стратегических объектов от ударов условного противника с воздуха.

Задействованы переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», зенитные артиллерийские комплексы «Шилка», зенитные ракетные системы «Бук М2», «Стрела-10», «Тор» и «Оса».

Участники тренировки развернули комплексы, нашли цели и произвели учебные электронные пуски по высокоскоростным авиационным целям.

К занятиям привлекли более 200 военнослужащих.

Ранее портал Nation News сообщил, что в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.

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