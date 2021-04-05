На Кубани начались учения боевых расчётов зенитно-ракетных подразделений ЮВО

В Краснодарском крае начались учения боевых расчётов зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Специалисты войсковой ПВО отрабатывают задачи по прикрытию войск и стратегических объектов от ударов условного противника с воздуха.

Задействованы переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска», зенитные артиллерийские комплексы «Шилка», зенитные ракетные системы «Бук М2», «Стрела-10», «Тор» и «Оса».

Участники тренировки развернули комплексы, нашли цели и произвели учебные электронные пуски по высокоскоростным авиационным целям.

К занятиям привлекли более 200 военнослужащих.

Ранее портал Nation News сообщил, что в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.