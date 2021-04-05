В МИД сообщили о контактах России и США по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон ведут контакты на высоком уровне по теме Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне», — заявил Рябков.

По его словам, США вместо обвинений России в дестабилизации ситуации на Украине нужно озаботиться поведением Киева, отрицающего Минские соглашения.

«И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во всё более вызывающей форме отрицает сами эти договорённости», — отметил замминистра.

Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор.

Зеленский после переговоров заявил, что Украина ценит поддержку США на разных уровнях.