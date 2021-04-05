В МИД сообщили о контактах России и США по Украине
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«Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне», — заявил Рябков.
По его словам, США вместо обвинений России в дестабилизации ситуации на Украине нужно озаботиться поведением Киева, отрицающего Минские соглашения.
«И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во всё более вызывающей форме отрицает сами эти договорённости», — отметил замминистра.
Ранее президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор.
Зеленский после переговоров заявил, что Украина ценит поддержку США на разных уровнях.