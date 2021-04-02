В Киеве заявили о намерении Байдена посетить Украину

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о желании посетить Украину.
В Киеве заявили о намерении Байдена посетить Украину
  • Reuters

Как заявил Ермак в своём Facebook, Байден «поддерживает Украину во всём, а его команда высоко ценит всё, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования».

«Джо Байден добавил, что ждёт возможности снова посетить Украину, а также вспомнил своё выступление в украинском парламенте», — отметил он.

Ранее в Белом доме сообщили детали первого телефонного разговора Байдена и Зеленского.

Зеленский после переговоров заявил, что Украина ценит поддержку США на разных уровнях.

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