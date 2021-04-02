В Киеве заявили о намерении Байдена посетить Украину
- Reuters
Как заявил Ермак в своём Facebook, Байден «поддерживает Украину во всём, а его команда высоко ценит всё, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования».
«Джо Байден добавил, что ждёт возможности снова посетить Украину, а также вспомнил своё выступление в украинском парламенте», — отметил он.
Ранее в Белом доме сообщили детали первого телефонного разговора Байдена и Зеленского.
Зеленский после переговоров заявил, что Украина ценит поддержку США на разных уровнях.