Зеленский прокомментировал свои первые переговоры с Байденом
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«Рад поговорить с Джо Байденом. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идёт о сохранении наших демократий», — написал украинский президент в своём Twitter.
По словам Зеленского, он серьёзно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность экономики и достичь мира.
«Американское партнёрство имеет решающее значение для украинцев», — заявил он.
Ранее в Белом доме сообщили детали разговора Байдена и Зеленского.