Зеленский прокомментировал свои первые переговоры с Байденом

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал свои первые телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом.

«Рад поговорить с Джо Байденом. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идёт о сохранении наших демократий», — написал украинский президент в своём Twitter.

По словам Зеленского, он серьёзно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность экономики и достичь мира.

«Американское партнёрство имеет решающее значение для украинцев», — заявил он.

Ранее в Белом доме сообщили детали разговора Байдена и Зеленского.