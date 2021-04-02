Зеленский прокомментировал свои первые переговоры с Байденом

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Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал свои первые телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. 
Зеленский прокомментировал свои первые переговоры с Байденом
  • ©president.gov.ua

«Рад поговорить с Джо Байденом. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идёт о сохранении наших демократий», — написал украинский президент в своём Twitter.

По словам Зеленского, он серьёзно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность экономики и достичь мира.

«Американское партнёрство имеет решающее значение для украинцев», — заявил он.

Ранее в Белом доме сообщили детали разговора Байдена и Зеленского.

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