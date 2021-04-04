В Госдуме прокомментировали санкции Киева против Россотрудничества

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT введение президентом Украины Владимиром Зеленским в действие решения СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.

По мнению Водолацкого, тот факт, что в этот раз в санкционный список Киева включено Россотрудничество, выходит «за рамки понимания нормальных людей».

«Россотрудничество — это работа с соотечественниками, это вопросы проведения различных культурных форумов, это всё, что связано с нашей культурой, с изучением русского языка, это открытие русских школ и другие вопросы, за которые во многих странах благодарят работу наших центров», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, на Украине посчитали, что та гуманитарная миссия, которую несёт в себе Россотрудничество, мешает проводить идеологию нынешних властей в рамках русофобской политики.

«На сегодняшний день на Украине меняют историю Великой Отечественной войны, меняют те исторические факты совместного проживания русских и украинцев, полностью пытаются поставить всё с ног на голову», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.