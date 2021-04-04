В Госдуме оценили ультиматум Кравчука по переговорам о Донбассе

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT требование главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Майю Пирогову.
В Госдуме оценили ультиматум Кравчука по переговорам о Донбассе
  • РИА Новости

«Кравчук хочет добавить значимости своей персоне: мол, он лично будет утверждать списки переговорщиков по Донбассу. Это такой ход, который, по мнению экс-президента, должен вызвать смятение в рядах оппонентов и, если переговоры не дадут результата, можно будет всё свалить на тех участников», — выразил мнение Бальбек.

По его словам, такие заявления можно рассматривать как хитрый ход, который не имеет непосредственного отношения к личностям представителей самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

«Дело не в представителях ЛНР и ДНР, будь там хоть президент другой страны, Кравчука это не устроит. Ему нужно только подтверждение его мнения и позиции по переговорам», — отметил депутат.

По его словам, Кравчук не переговорщик, а «скандалист». 

Ранее сообщалось, что Кравчук требует исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Майю Пирогову.

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