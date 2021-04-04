В Госдуме оценили ультиматум Кравчука по переговорам о Донбассе
- РИА Новости
«Кравчук хочет добавить значимости своей персоне: мол, он лично будет утверждать списки переговорщиков по Донбассу. Это такой ход, который, по мнению экс-президента, должен вызвать смятение в рядах оппонентов и, если переговоры не дадут результата, можно будет всё свалить на тех участников», — выразил мнение Бальбек.
По его словам, такие заявления можно рассматривать как хитрый ход, который не имеет непосредственного отношения к личностям представителей самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
«Дело не в представителях ЛНР и ДНР, будь там хоть президент другой страны, Кравчука это не устроит. Ему нужно только подтверждение его мнения и позиции по переговорам», — отметил депутат.
По его словам, Кравчук не переговорщик, а «скандалист».
Ранее сообщалось, что Кравчук требует исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Майю Пирогову.