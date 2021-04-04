Премьер Грузии заявил о заинтересованности НАТО в Тбилиси
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Он подчеркнул, что стремление к членству в НАТО является «высшим приоритетом внешней политики и безопасности Грузии».
«Сегодня Грузия — один из самых близких и надёжных партнёров НАТО. Наши военные с большим профессионализмом и самоотверженностью вносят свой вклад в миротворческие операции», — написал грузинский премьер в Facebook.
По его словам, Грузия готова полностью разделить с НАТО ответственность за коллективную оборону.
«Мы твёрдо верим, что расширение Североатлантического альянса в сторону Чёрного моря является необходимым условием европейской и мировой безопасности, что НАТО нужна Грузия так же, как и нам», — заключил Гарибашвили.
В марте береговая охрана МВД Грузии и военные корабли НАТО провели совместные военно-морские учения в Чёрном море.