Премьер Грузии заявил о заинтересованности НАТО в Тбилиси

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что НАТО нуждается в Тбилиси так же, как и республика в сотрудничестве с альянсом.

Он подчеркнул, что стремление к членству в НАТО является «высшим приоритетом внешней политики и безопасности Грузии».

«Сегодня Грузия — один из самых близких и надёжных партнёров НАТО. Наши военные с большим профессионализмом и самоотверженностью вносят свой вклад в миротворческие операции», — написал грузинский премьер в Facebook.

По его словам, Грузия готова полностью разделить с НАТО ответственность за коллективную оборону.

«Мы твёрдо верим, что расширение Североатлантического альянса в сторону Чёрного моря является необходимым условием европейской и мировой безопасности, что НАТО нужна Грузия так же, как и нам», — заключил Гарибашвили.

В марте береговая охрана МВД Грузии и военные корабли НАТО провели совместные военно-морские учения в Чёрном море.