Эксперт оценил заявление главнокомандующего ВСУ о «щите Европы»

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака, в котором он назвал ВСУ «щитом Европы».

По его словам, данное заявление весьма сомнительное.

«И в НАТО, да и на самой Украине осознают, что ВСУ имеют серьёзные проблемы и по части дисциплины, и по вопросам снабжения, и по вопросам боевого духа», — заявил он.

Политолог подчеркнул, что последние годы украинское информационное пространство «сотрясали» скандальные новости о коррупции внутри украинской армии.

«Это политическое заявление не имеет под собой реальных оснований. Ни одно такое громкое заявление не изменит позиции НАТО в отношении Украины на ближайшую историческую перспективу», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал ВСУ «щитом Европы».