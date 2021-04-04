На Украине рассказали о полученном Зеленским «выговоре» от Байдена
«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден, — и что произошло? Да вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».
При этом политолог раскритиковал Зеленского за то, что тот не обращается к США за помощью в вопросе доставки вакцин от коронавируса.
«Трагическая ситуация с вакцинированием... отсутствие перспектив... А вы занимаетесь прежде всего таможней... Война и вакцинирование — это главные приоритеты, которые должен был бы рассматривать СНБО», — отметил он.
2 апреля в Белом доме сообщили о первом телефонном разговоре Байдена с Зеленским.
Зеленский после разговора подчеркнул, что серьёзно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность экономики и достичь мира.