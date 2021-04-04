На Украине рассказали о полученном Зеленским «выговоре» от Байдена

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Во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом лидер Украины Владимир Зеленский получил «выговор» из-за недостаточного количества реформ, отметил украинский политолог Михаил Погребинский.

«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден, — и что произошло? Да вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — сказал он в эфире телеканала «Первый независимый».

При этом политолог раскритиковал Зеленского за то, что тот не обращается к США за помощью в вопросе доставки вакцин от коронавируса.

«Трагическая ситуация с вакцинированием... отсутствие перспектив... А вы занимаетесь прежде всего таможней... Война и вакцинирование — это главные приоритеты, которые должен был бы рассматривать СНБО», — отметил он.

2 апреля в Белом доме сообщили о первом телефонном разговоре Байдена с Зеленским.

Зеленский после разговора подчеркнул, что серьёзно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность экономики и достичь мира.

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