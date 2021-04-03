В Госдуме оценили планы Киева отработать с НАТО сценарий войны с Россией
- РИА Новости
«Заявление Киева об учениях НАТО, моделирующих войну с Россией, — это попытка потянуть одеяло на себя и показать свою значимость, мол, только из-за Украины альянс сформировал группировку и готовится дать бой России по всем фронтам. Украинское руководство именно так подаёт происходящее гражданам», — заявил Бальбек.
Депутат также напомнил, что проведение военных учений является регулярной практикой НАТО.
«Альянс — это огромная бюрократическая машина, и проведение военных учений — это такой же способ заработать на обеспечении войск... Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского», — добавил парламентарий.
Ранее Арестович рассказал о масштабных учениях Defender Europe 2021, смысл которых, как заявил украинский политик, заключается в «теме вооружённого противостояния с Россией».