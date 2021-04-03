В Госдуме оценили планы Киева отработать с НАТО сценарий войны с Россией

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RT
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT слова представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, который заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021 будет отработана «война с Россией».
В Госдуме оценили планы Киева отработать с НАТО сценарий войны с Россией
  • РИА Новости

«Заявление Киева об учениях НАТО, моделирующих войну с Россией, — это попытка потянуть одеяло на себя и показать свою значимость, мол, только из-за Украины альянс сформировал группировку и готовится дать бой России по всем фронтам. Украинское руководство именно так подаёт происходящее гражданам», — заявил Бальбек.

Депутат также напомнил, что проведение военных учений является регулярной практикой НАТО.

«Альянс — это огромная бюрократическая машина, и проведение военных учений — это такой же способ заработать на обеспечении войск... Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского», — добавил парламентарий.

Ранее Арестович рассказал о масштабных учениях Defender Europe 2021, смысл которых, как заявил украинский политик, заключается в «теме вооружённого противостояния с Россией».

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