В Совфеде оценили слова Кравчука об отношениях России и Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что на данный момент Украина является для России «врагом».

Сенатор подчеркнул, что напряжённые отношения между Россией и Украиной являются результатом политических решений Киева.

«Украина не является врагом России. Это понятно всем здравомыслящим людям, в том числе и на Украине. Настоящий враг Украины — это её руководство, которое разрушает страну и которое ориентирует её на постоянную борьбу с Россией», — сказал Цеков.

Ранее Кравчук заявил, что на сегодняшний день «врагом» России является Украина.