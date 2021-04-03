В Совфеде оценили слова Кравчука об отношениях России и Украины
- Reuters
Сенатор подчеркнул, что напряжённые отношения между Россией и Украиной являются результатом политических решений Киева.
«Украина не является врагом России. Это понятно всем здравомыслящим людям, в том числе и на Украине. Настоящий враг Украины — это её руководство, которое разрушает страну и которое ориентирует её на постоянную борьбу с Россией», — сказал Цеков.
Ранее Кравчук заявил, что на сегодняшний день «врагом» России является Украина.