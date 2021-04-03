В Совфеде оценили слова Кравчука об отношениях России и Украины

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RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что на данный момент Украина является для России «врагом».
В Совфеде оценили слова Кравчука об отношениях России и Украины
  • Reuters

Сенатор подчеркнул, что напряжённые отношения между Россией и Украиной являются результатом политических решений Киева.

«Украина не является врагом России. Это понятно всем здравомыслящим людям, в том числе и на Украине. Настоящий враг Украины — это её руководство, которое разрушает страну и которое ориентирует её на постоянную борьбу с Россией», — сказал Цеков.

Ранее Кравчук заявил, что на сегодняшний день «врагом» России является Украина.

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