Джабаров отреагировал на слова депутата Рады о «гибридной энергетической войне»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что Москва, продавая электричество по заниженным ценам, уничтожает энергосистему Украины.

По словам Джабарова, некоторые украинские политики дошли до того, что «всё плохо, что касается России».

«Даже если мы продаём дёшево электроэнергию — тоже плохо, оказывается, мы разрушаем их собственную энергосистему. Продаём дорого — скажут, что Россия наживается на Украине. Газ продаём по одной цене, они считают, что лучше доплачивать и реверсом обратным маршрутом российский газ закупать с большей наценкой», — добавил он.

Сенатор посоветовал украинским политикам заняться собственной страной.

«Не ищите виноватого среди своих соседей. Займитесь страной, поднимайте экономику, мы будем только рады. Вы уже не знаете, к чему придраться и где найти повод для очередного скандала или конфликта», — заключил парламентарий.

Ранее Волынец обвинил Россию в создании проблем для энергетики Украины. По его словам, это «гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты», а также «остановить блоки тепловых электростанций».