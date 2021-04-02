Джабаров отреагировал на слова депутата Рады о «гибридной энергетической войне»
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- РИА Новости
По словам Джабарова, некоторые украинские политики дошли до того, что «всё плохо, что касается России».
«Даже если мы продаём дёшево электроэнергию — тоже плохо, оказывается, мы разрушаем их собственную энергосистему. Продаём дорого — скажут, что Россия наживается на Украине. Газ продаём по одной цене, они считают, что лучше доплачивать и реверсом обратным маршрутом российский газ закупать с большей наценкой», — добавил он.
Сенатор посоветовал украинским политикам заняться собственной страной.
«Не ищите виноватого среди своих соседей. Займитесь страной, поднимайте экономику, мы будем только рады. Вы уже не знаете, к чему придраться и где найти повод для очередного скандала или конфликта», — заключил парламентарий.
Ранее Волынец обвинил Россию в создании проблем для энергетики Украины. По его словам, это «гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты», а также «остановить блоки тепловых электростанций».