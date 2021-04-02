Эксперт объяснил слова депутата Рады о «гибридной энергетической войне»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что Москва, продавая электричество по заниженным ценам, уничтожает энергосистему Украины.

«В первые месяцы 2021 года потребность Украины в импорте электроэнергии была без всякого сомнения из-за холодной погоды. Украина бы просто не выдержала… Если бы Россия хотела полноценно навредить Украине, можно было бы не вести поставки и там были бы огромные сложности. Но Россия этого не сделала, что показывает, что мы этого и не хотели делать», — добавил Митрахович.

По словам эксперта, депутат пытается лишний раз пропиариться на теме «плохой» России, поскольку это востребовано электоратом.

Ранее Волынец обвинил Россию в создании проблем для энергетики Украины. По его словам, это «гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты», а также «остановить блоки тепловых электростанций».