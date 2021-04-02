В Госдуме прокомментировали обещание США поддержать Украину

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что министр обороны США Ллойд Остин пообещал не оставлять Киев «наедине» в случае «эскалации российской агрессии».
В Госдуме прокомментировали обещание США поддержать Украину
  • © РИА Новости

По словам депутата, США ещё с 2014 года заявляют, что не бросили Украину «один на один с Россией».

При этом парламентарий выразил мнение, что в Соединённых Штатах под «поддержкой» Киева подразумевают только очередные санкции и передачу вооружения, поскольку, по словам депутата, США «не будут ввязываться в конфликт». 

«На этом всё, ведь по понятиям расчётливых американцев Украина не брошена, обеспечена всем необходимым… И самый, пожалуй, важный момент: уже семь лет Украина и некоторые страны Европы постоянно кричат о нападении России, которое должно произойти чуть ли не в ближайшее воскресенье. Так и не дождались. И не дождутся. Потому что вся российская военная доктрина и вооружённые силы построены с упором на оборону, а не нападение», — заключил собеседник RT.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что США пообещали «не оставлять Киев» в случае «эскалации российской агрессии».

Соответствующее заявление сделали в украинском Министерстве обороны после переговоров главы ведомства Андрея Тарана с Ллойдом Остином.

Как утверждают в Киеве, министр обороны США «подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины».

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