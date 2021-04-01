Лавров обсудил с Айвазяном вопросы гуманитарного реагирования в Карабахе

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Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху с упором на гуманитарные вопросы.

Встреча состоялась на полях СМИД СНГ в Москве.

«Стороны обсудили ход реализации договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено актуальным вопросам гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, разблокированию экономических и транспортных связей в регионе», — сообщили в МИД России.

1 апреля российские миротворцы начали доставлять адресную гуманитарную помощь в Карабах.

26 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.

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