Лавров обсудил с Айвазяном вопросы гуманитарного реагирования в Карабахе

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху с упором на гуманитарные вопросы.

Встреча состоялась на полях СМИД СНГ в Москве. «Стороны обсудили ход реализации договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено актуальным вопросам гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, разблокированию экономических и транспортных связей в регионе», — сообщили в МИД России. 1 апреля российские миротворцы начали доставлять адресную гуманитарную помощь в Карабах. 26 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.