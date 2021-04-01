Лукашенко подписал распоряжение о белорусской вакцине от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины против коронавирусной инфекции, сообщили в его пресс-службе.

РИА Новости

Документ предусматривает выполнение в 2021—2023 годах комплекса мероприятий по разработке соответствующего препарата, а также устанавливает сроки проведения доклинических и клинических испытаний. Курировать разработку вакцины будут Министерство здравоохранения Белоруссии и Национальная академия наук (НАН). Согласно распоряжению, научные организации Минздрава и НАН оснастят оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины. Ранее Лукашенко потребовал от учёных Белоруссии создать лучшую вакцину от COVID-19.