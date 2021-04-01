Лукашенко подписал распоряжение о белорусской вакцине от коронавируса
- РИА Новости
Документ предусматривает выполнение в 2021—2023 годах комплекса мероприятий по разработке соответствующего препарата, а также устанавливает сроки проведения доклинических и клинических испытаний.
Курировать разработку вакцины будут Министерство здравоохранения Белоруссии и Национальная академия наук (НАН).
Согласно распоряжению, научные организации Минздрава и НАН оснастят оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины.
Ранее Лукашенко потребовал от учёных Белоруссии создать лучшую вакцину от COVID-19.