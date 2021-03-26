Лукашенко потребовал от учёных Белоруссии создать лучшую вакцину от COVID-19

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение собственной, белорусской вакцины от коронавируса является делом чести Минздрава и Национальной академии наук.
Лукашенко потребовал от учёных Белоруссии создать лучшую вакцину от COVID-19
  • РИА Новости

«В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую — потому что опыт уже есть», — цитирует БЕЛТА заявление Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Белоруссии Дмитрием Пиневичем.

Лукашенко также поинтересовался сроками разработки белорусской вакцины.

«Мы договаривались, что в будущем году уже получим собственную вакцину. А до этого времени мы провакцинируем практически всё своё население — 60% на первом этапе», — заявил он.

Белорусский президент отметил, что в стране создаются дополнительные к российским мощности по производству вакцины и не исключено, что этот продукт, создаваемый по российской технологии, будет в итоге востребован не только в Белоруссии, но и в самой России.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить