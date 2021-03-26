Лукашенко потребовал от учёных Белоруссии создать лучшую вакцину от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение собственной, белорусской вакцины от коронавируса является делом чести Минздрава и Национальной академии наук.

«В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую — потому что опыт уже есть», — цитирует БЕЛТА заявление Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Белоруссии Дмитрием Пиневичем.

Лукашенко также поинтересовался сроками разработки белорусской вакцины.

«Мы договаривались, что в будущем году уже получим собственную вакцину. А до этого времени мы провакцинируем практически всё своё население — 60% на первом этапе», — заявил он.

Белорусский президент отметил, что в стране создаются дополнительные к российским мощности по производству вакцины и не исключено, что этот продукт, создаваемый по российской технологии, будет в итоге востребован не только в Белоруссии, но и в самой России.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».