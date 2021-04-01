Дробыш прокомментировал ситуацию с Познером в Грузии
«Конечно, мы ни в коем случае не могли быть к этому готовы, потому что, выбирая страну для празднования дня рождения, конечно же, руководствовались тем, что это страна, где большое количество друзей, это страна, в которую все влюблены, это дружественная нам страна, поэтому никто не был готов к такому агрессивному отношению», — рассказал Дробыш.
По его словам, прибывшие «очень сильно удивились, а потом расстроились» по поводу данной ситуации.
«Вот это чисто политическая история, она не имеет никакого отношения ни к дружбе народов, ни к качеству страны, мне кажется, это политика, которая порой мешает нам жить», — заключил Дробыш.
1 апреля Познер и прибывшие с ним для празднования его 87-летия гости вынуждены были покинуть Грузию раньше времени после того, как в Тбилиси их встретили акцией протеста.
В Кремле прокомментировали ситуацию с Познером в Грузии.
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