Дробыш прокомментировал ситуацию с Познером в Грузии

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал в беседе с RT акции протеста в Грузии из-за визита российского телеведущего Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси с группой друзей и коллег, чтобы отпраздновать свой день рождения.

«Конечно, мы ни в коем случае не могли быть к этому готовы, потому что, выбирая страну для празднования дня рождения, конечно же, руководствовались тем, что это страна, где большое количество друзей, это страна, в которую все влюблены, это дружественная нам страна, поэтому никто не был готов к такому агрессивному отношению», — рассказал Дробыш.

По его словам, прибывшие «очень сильно удивились, а потом расстроились» по поводу данной ситуации.

«Вот это чисто политическая история, она не имеет никакого отношения ни к дружбе народов, ни к качеству страны, мне кажется, это политика, которая порой мешает нам жить», — заключил Дробыш.

1 апреля Познер и прибывшие с ним для празднования его 87-летия гости вынуждены были покинуть Грузию раньше времени после того, как в Тбилиси их встретили акцией протеста.

В Кремле прокомментировали ситуацию с Познером в Грузии.

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