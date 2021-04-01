В Кремле прокомментировали ситуацию с Познером в Грузии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста, которые прошли в Тбилиси из-за визита журналиста Владимира Познера.
В Кремле прокомментировали ситуацию с Познером в Грузии
  • РИА Новости

«Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он также отметил, что в России приветствуют тот факт, что премьер Грузии Ираклий Гарибашвили осудил данные действия.

Песков подчеркнул, что в Кремле «признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян» в Тбилиси.

В среду, 31 марта, в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения.

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