«Радикализм во многом определяет внутреннюю политику»: что известно об акциях протеста в Грузии на фоне визита Познера

События вокруг поездки Владимира Познера в Грузию указывают на кризис в этой стране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что радикализм во многом определяет внутреннюю политику этого государства. Ранее Познер вместе с друзьями и коллегами посетил Грузию, чтобы отметить своё 87-летие. В столице республики начались акции протеста, участники которых требовали от Познера покинуть страну из-за его прежних высказываний о её территориальной целостности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне ситуации с телеведущим подчеркнул, что россияне должны осознавать опасность поездок в Грузию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение, что российским гражданам опасно находиться в Грузии. Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг тележурналиста Владимира Познера, который накануне посетил Тбилиси.

«В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне чётко понимать», — сказал Песков.

Он также заявил, что Москва решительно осуждает агрессивные действия националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. При этом Песков выразил признательность правоохранительным органам Грузии за обеспечение безопасности россиян.

Сам Владимир Познер 1 апреля сообщил, что вернулся в Москву.

«Я в Москве, да», — рассказал Познер РИА Новости. «Никто из нас не был оштрафован вообще», — ответил телеведущий на уточняющий вопрос по поводу штрафов за нарушение карантина в Грузии, о которых сообщали СМИ.

Журналист был вынужден покинуть территорию Грузии из-за акций протеста, которые начались в Тбилиси в связи с его приездом. Познер прибыл в республику в компании примерно 50 друзей и коллег, чтобы отметить своё 87-летие. Протестующие утверждали, что Познер «не признаёт территориальную целостность» страны, упомянув в этой связи прошлые комментарии телеведущего о статусе Абхазии.

Протестующие подошли к зданию гостиницы, где проходил банкет. Они сорвали мероприятие, а также сообщили в надзорные органы, что Познер и его гости якобы нарушили действующие в Тбилиси ограничения, введённые на фоне распространения коронавируса.

Впоследствии участники акции протеста переместились к зданию гостиницы, где остановился Познер и приехавшие с ним друзья и коллеги. По информации Sputnik Грузия, демонстранты пытались прорвать полицейский кордон и забрасывали здание яйцами.

На фоне сложившейся ситуации Познер и сопровождавшие его лица покинули Грузию раньше намеченного срока. Журналист ранее говорил, что планировал пробыть в республике до 3 апреля.

При этом в правительстве Грузии сообщили, что визит Познера проходил в соответствии с требованиями закона. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Владимир Познер является гражданином США, он не нарушал закон об оккупации. Он часто посещает Грузию с паспортом гражданина США. Это был визит частного характера. У него и лиц, находящихся с ним, были с собой ковид-паспорта и отрицательные результаты ПЦР-теста. Всё было в рамках закона», — цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.

В своём высказывании глава грузинского кабмина упомянул действующий в республике закон «Об оккупированных территориях». Документ гласит, что посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным.

Вместе с тем Гарибашвили раскритиковал организаторов акции протеста за выбранный ими формат. По его словам, произошедшее в Тбилиси было «за пределом цивилизованных норм и стандартов».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что события вокруг визита Познера в Грузию указывают на ситуацию во внутренней политике этого государства.

«События вокруг поездки Познера в Тбилиси ещё раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет её внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведёт ни к чему хорошему», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он напомнил о событиях 2019 года, когда во время проведения Межпарламентской ассамблеи в Тбилиси вспыхнули стихийные акции протеста, направленные против её главы Сергея Гаврилова. Впоследствии они переросли в антиправительственные демонстрации и столкновения с полицией.

«Всё это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона ещё раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны», — заключил Володин.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пути демократии нецивилизованны: идём дорогой трудной мы в город изумрудный», — написала она в Facebook.

О ситуации также высказалась российская телеведущая Тина Канделаки. Она выразила сожаление из-за сложившейся ситуации.

«Мне стыдно за то, что происходило вчера у тбилисской гостиницы, куда приехал Владимир Владимирович Познер», — написала она в Telegram, отметив, что телеведущий о Грузии «знает даже больше, чем те люди, которые решили вдруг выразить своё неуважение под окнами его гостиницы».