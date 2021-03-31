Грызлов высказался о политической репутации Киева в переговорах по Донбассу

Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.

«На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе контактной группы, и в других переговорных форматах», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Грызлов, недавно лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос урегулирования внутриукраинского конфликта и пришли к определённым общим позициями.

«Участники обсуждения пришли к общему пониманию, что в логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования, что позволит быстро и эффективно договориться о прекращении взаимных недружественных действий...» — указал он.

Вместе с этим полпред добавил, что вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года.

«Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.