В офисе Зеленского назвали его доход за 2020 год

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Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заработал более $800 тыс. Об этом говорится в декларации о доходах, которую опубликовал офис украинского лидера.
В офисе Зеленского назвали его доход за 2020 год
  • ©president.gov.ua

«Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года», — говорится в сообщении.

Согласно декларации, доходы украинского лидера и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 гривну ($815 тыс.).

Как отмечается, сумма зарплаты Зеленского в 2020 году составила 336 тыс. гривен ($12 тыс.).

К тому же Зеленский задекларировал доходы от поступлений за авторские права, продажи недвижимого имущества и земельного участка в посёлке Иванковичи под Киевом, сдачи имущества в аренду на территории Украины.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства сдали декларации о доходах за прошлый год.

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