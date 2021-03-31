В офисе Зеленского назвали его доход за 2020 год
- ©president.gov.ua
«Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2020 года», — говорится в сообщении.
Согласно декларации, доходы украинского лидера и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 гривну ($815 тыс.).
Как отмечается, сумма зарплаты Зеленского в 2020 году составила 336 тыс. гривен ($12 тыс.).
К тому же Зеленский задекларировал доходы от поступлений за авторские права, продажи недвижимого имущества и земельного участка в посёлке Иванковичи под Киевом, сдачи имущества в аренду на территории Украины.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства сдали декларации о доходах за прошлый год.