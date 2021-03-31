Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

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Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства сдали декларации о доходах за прошлый год.
Путин подал декларацию о доходах за 2020 год
  • РИА Новости

«Да. Сдали (декларации). Они будут опубликованы в установленные сроки», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля).

После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти в течение 14 дней.

В 2019 году Путин задекларировал доход в сумме 9,7 млн рублей.

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