Путин подал декларацию о доходах за 2020 год

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства сдали декларации о доходах за прошлый год.

«Да. Сдали (декларации). Они будут опубликованы в установленные сроки», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля).

После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти в течение 14 дней.

В 2019 году Путин задекларировал доход в сумме 9,7 млн рублей.