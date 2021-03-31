В Совфеде оценили решение Латвии заблокировать сайт RT на русском

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT информацию, что латвийские власти начали блокировать доступ к сайту RT на русском.
В Совфеде оценили решение Латвии заблокировать сайт RT на русском
  • РИА Новости

«К этому можно относиться как к отказу от общепризнанных демократических принципов. Надо говорить об этом, понятно, что они (страны Прибалтики. — RT) слышать это не хотят и, самое главное, в Евросоюзе их за это не порицают. Они встали на путь отказа от всех признанных мировых норм и стандартов в сфере соблюдения прав человека и свободы слова», — считает Цеков.

При этом он напомнил, что «информационное пространство достаточно сложно закрыть полностью».

«Как найти возможность обойти эти запреты — это технический вопрос... Надо искать пути обхода, при этом уличать в нарушении общепризнанных норм», — добавил сенатор.

Ранее в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском, он недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

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