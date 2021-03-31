В Госдуме оценили решение Латвии заблокировать доступ к сайту RT

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что латвийские власти начали блокировать доступ к сайту RT на русском.
В Госдуме оценили решение Латвии заблокировать доступ к сайту RT
  • РИА Новости

«Латвия пытается обозначить чёткую вертикаль пропаганды для всех СМИ. Но RT никак не вписывается в эту схему, значит, канал, с точки зрения латвийского правительства, подлежит жёсткой цензуре», — заявил парламентарий.

Бальбек отметил, что такие действия могут быть расценены как «жёсткое притеснение русскоязычного населения и гонения на свободу слова».

«Коллективный Запад нам чётко дал понять, что у них нет ни свободы слова, ни защиты прав человека, ни исторической памяти», — добавил депутат.

Ранее в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском, он недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

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