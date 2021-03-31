Дмитрий Киселёв прокомментировал блокировку российских каналов в Латвии

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Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в разговоре с RT прокомментировал блокировку российских каналов в Латвии.
Дмитрий Киселёв прокомментировал блокировку российских каналов в Латвии
  • РИА Новости

«Ничего нового. Блокируют убедительных и привлекательных, не выдерживая честной конкуренции в пространстве свободы слова», — сказал он.

По его мнению, России необходимо отвечать зеркально на подобные действия.

«Но как принцип. Россия при этом никак не сужает чемпионский диапазон свободы слова у себя дома. Все идеи и аргументы известны и публикуются у нас. Конкурентное поле сохраняется, а российское общество при этом остаётся в динамическом равновесии», — отметил он. 

Ранее сообщалось, что в Латвии начали блокировать доступ к сайту RT на русском, он недоступен пользователям нескольких крупных провайдеров в стране.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что закрытие доступа к сайту RT в Латвии — это отсечение зарубежной аудитории от альтернативной точки зрения.

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