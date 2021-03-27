В отделения милиции в Белоруссии доставили более 100 человек

В отделения милиции в Белоруссии доставлено более 100 человек за нарушения административного законодательства в субботу, 27 марта. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16:00, более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства. Это одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка», — сказала она.

Чемоданова добавила, что несанкционированных массовых мероприятий в стране не зафиксировано.

Как ранее стало известно, в Минске задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после призывов в Telegram-каналах к незаконным массовым акциям в республике 27 марта.