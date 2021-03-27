МВД Белоруссии заявило о задержании в Минске лиц с колющими предметами
- Reuters
«В некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там также подчеркнули, что на территории страны «не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия», «протестная активность приближена к нулю».
По данным МВД, в Минске были замечены «малочисленные группы с незарегистрированной символикой», некоторые лица доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.
Ранее сообщалось, что несколько человек задержаны в Минске за участие в несанкционированной акции.