Белоруссию не допустили к участию в «Евровидении» в 2021 году

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Европейский вещательный союз объявил о решении не допустить Белоруссию к участию в «Евровидении» в 2021 году, поскольку новая представленная республикой песня не соответствует правилам конкурса.
Белоруссию не допустили к участию в «Евровидении» в 2021 году
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте конкурса.

«Было решено, что новая заявка также не отвечает правилам конкурса, которые гарантируют, что он не используется в качестве политического инструмента», — заявили организаторы.

Отмечается, что таким образом представитель Белоруссии не сможет участвовать в конкурсе с 12 по 16 мая в Роттердаме, поскольку республика не смогла в установленные сроки предоставить песню.

Ранее организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что не могут допустить к состязанию белорусскую песню, назвав её политизированной.

После этого председатель белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» — члена Европейского вещательного союза и организатора проекта национального отбора на песенный конкурс «Евровидение» — Иван Эйсмонт заявил, что выбрана новая песня для конкурса.

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