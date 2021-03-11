Организаторы Евровидения заявили о политизированности белорусской песни

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Организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что не могут допустить к состязанию белорусскую песню в том виде, в котором она есть сейчас.
Организаторы Евровидения заявили о политизированности белорусской песни
  • globallookpress.com

По их мнению, песня является политизированной и её нужно изменить или заменить.

Соответствующее заявление опубликовано на странице конкурса в Twitter.

Отмечается, что если песня не будет изменена или заменена, то Белоруссия будет отстранена от состязания в этом году.

Ранее певец Дмитрий Колдун прокомментировал победу группы «Галасы ЗМеста» в белорусском отборе на Евровидение.

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