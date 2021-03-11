Организаторы Евровидения заявили о политизированности белорусской песни

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что не могут допустить к состязанию белорусскую песню в том виде, в котором она есть сейчас.

По их мнению, песня является политизированной и её нужно изменить или заменить.

Соответствующее заявление опубликовано на странице конкурса в Twitter.

Statement from the EBU regarding Belarus’ Eurovision Song Contest 2021 entry. pic.twitter.com/q25Eh80Plx — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 11, 2021

Отмечается, что если песня не будет изменена или заменена, то Белоруссия будет отстранена от состязания в этом году.

Ранее певец Дмитрий Колдун прокомментировал победу группы «Галасы ЗМеста» в белорусском отборе на Евровидение.