Организаторы Евровидения заявили о политизированности белорусской песни
- globallookpress.com
По их мнению, песня является политизированной и её нужно изменить или заменить.
Соответствующее заявление опубликовано на странице конкурса в Twitter.
Statement from the EBU regarding Belarus’ Eurovision Song Contest 2021 entry. pic.twitter.com/q25Eh80Plx— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 11, 2021
Отмечается, что если песня не будет изменена или заменена, то Белоруссия будет отстранена от состязания в этом году.
Ранее певец Дмитрий Колдун прокомментировал победу группы «Галасы ЗМеста» в белорусском отборе на Евровидение.