Дмитрий Колдун прокомментировал победу группы «Галасы ЗМеста» в отборе на Евровидение

Певец Дмитрий Колдун прокомментировал победу группы «Галасы ЗМеста» в белорусском отборе на Евровидение.

«Мне показали недавно выступление. Что касается группы этой, я не знаю, кто выбирал. Наверняка есть какая-то фокус-группа, которая приняла такое решение в закрытом формате отправить их, потому что не было никаких анонсов, объявлений о том, что принимаются заявки», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, песня коллектива не в формате Евровидения, скорее всего, это просто альбомная композиция.

Как считает Колдун, на конкурсе такие треки очень редко занимают высокие позиции.

Ранее телеведущая Яна Чурикова в беседе с Inforeactor прокомментировала данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.