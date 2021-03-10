Яна Чурикова прокомментировала победу певицы Manizha в отборе на Евровидение
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«Мне понравилась песня. Мне понравился номер. Это всё, что я могу сказать. Это даже слишком неожиданно для Первого канала с достаточно консервативным подходом к музыке», — заявила она в беседе с Inforeactor.
По её словам, победа альтернативной исполнительницы — неплохой знак.
Что касается самого конкурса, то Чурикова считает, что на данный момент слишком рано делать прогнозы.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с Nation News прокомментировал данные голосования на Первом канале.