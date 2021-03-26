Белоруссия выбрала новую песню для Евровидения
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«Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них», — цитирует РИА Новости Эйсмонта.
По его словам, «в ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС».
Ранее организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что не могут допустить к состязанию белорусскую песню в том виде, в котором она есть сейчас. По их мнению, песня является политизированной и её нужно изменить или заменить.
Лидер группы «Галасы ЗМеста» в беседе с газетой «Известия» рассказал, что музыканты отправили в Белтелерадиокомпанию две новые песни вместо отвергнутой Европейским вещательным союзом (ЕВС) «Я научу тебя».