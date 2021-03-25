Президент Молдавии просит Россию о помощи в быстром получении вакцины
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«Сегодня у меня состоялась встреча с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым… Мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине «Спутник V», — написала Санду на своей странице в Facebook.
Во время встречи стороны обсудили эпидемиологическую обстановку в Молдавии. Санду рассказала, что наиболее приоритетной задачей сейчас является обеспечение доступа молдавских граждан к эффективным вакцинам всех типов.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал возможные сроки доставки «Спутника V» в Молдавию.