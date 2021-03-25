Президент Молдавии просит Россию о помощи в быстром получении вакцины

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Президент Молдавии Майя Санду просит Россию о помощи в получении быстрого доступа к вакцине «Спутник V».
Президент Молдавии просит Россию о помощи в быстром получении вакцины
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Сегодня у меня состоялась встреча с послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым… Мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине «Спутник V», — написала Санду на своей странице в Facebook.

Во время встречи стороны обсудили эпидемиологическую обстановку в Молдавии. Санду рассказала, что наиболее приоритетной задачей сейчас является обеспечение доступа молдавских граждан к эффективным вакцинам всех типов.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал возможные сроки доставки «Спутника V» в Молдавию.

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