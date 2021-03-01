Додон назвал возможные сроки доставки «Спутник V» в Молдавию

Лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон рассказал, когда российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может поступить в республику.

По его словам, партия препарата может быть доставлена в Молдавию в течение двух недель.

«Сейчас предпринимается много усилий, чтобы эта вакцина поступила в Молдавию на этой неделе или на следующей», — цитирует Додона ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что пока неизвестно, будут ли это закупки государства, частной компании или помощь со стороны Москвы.

Ранее Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии подтвердило, что в республике зарегистрированы три иностранные вакцины от коронавируса — американо-германская Pfizer/BioNTech, британско-шведская AstraZeneca и российская «Спутник V».

Позднее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала регистрацию «Спутника V» в стране.