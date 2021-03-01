Додон назвал возможные сроки доставки «Спутник V» в Молдавию
- Reuters
По его словам, партия препарата может быть доставлена в Молдавию в течение двух недель.
«Сейчас предпринимается много усилий, чтобы эта вакцина поступила в Молдавию на этой неделе или на следующей», — цитирует Додона ТАСС.
Вместе с этим он отметил, что пока неизвестно, будут ли это закупки государства, частной компании или помощь со стороны Москвы.
Ранее Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии подтвердило, что в республике зарегистрированы три иностранные вакцины от коронавируса — американо-германская Pfizer/BioNTech, британско-шведская AstraZeneca и российская «Спутник V».
Позднее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала регистрацию «Спутника V» в стране.