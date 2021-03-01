Додон назвал возможные сроки доставки «Спутник V» в Молдавию

Короткая ссылка
Лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон рассказал, когда российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может поступить в республику.
Додон назвал возможные сроки доставки «Спутник V» в Молдавию
  • Reuters

По его словам, партия препарата может быть доставлена в Молдавию в течение двух недель. 

«Сейчас предпринимается много усилий, чтобы эта вакцина поступила в Молдавию на этой неделе или на следующей», — цитирует Додона ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что пока неизвестно, будут ли это закупки государства, частной компании или помощь со стороны Москвы.

Ранее Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии подтвердило, что в республике зарегистрированы три иностранные вакцины от коронавируса — американо-германская Pfizer/BioNTech, британско-шведская AstraZeneca и российская «Спутник V».

Позднее президент Молдавии Майя Санду прокомментировала регистрацию «Спутника V» в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить