Глава Молдавии оценила регистрацию «Спутника V» в стране
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Как пишет РИА Новости, она заявила, что рада тому, что граждане Молдавии получат доступ к разным видам вакцины от коронавируса.
«Я видела решение агентства по лекарствам, которое зарегистрировало российскую вакцину... Соответственно, я рада, что в скором времени мы будем иметь достаточно вакцин разных типов, главное, чтобы они были доступны», — сказала Санду.
Президент страны подчеркнула, что в настоящий момент главным приоритетом властей Молдавии является спасение жизней граждан от коронавируса.
Ранее Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии подтвердило, что в республике зарегистрированы три иностранные вакцины от коронавируса — американо-германская Pfizer/BioNTech, британско-шведская AstraZeneca и российская «Спутник V».