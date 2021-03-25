Заболевший COVID-19 после прививки санитарный врач Украины вылечился
- РИА Новости
«Друзья, выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений», — написал он в Facebook.
Ляшко отметил, что даже в случае если человек заболевает коронавирусом до 22-го дня после прививки, болезнь протекает в более лёгкой форме.
Он добавил, что получит вторую дозу вакцины через шесть месяцев.
15 марта стало известно, что главный санитарный врач Украины заболел COVID-19 после прививки.