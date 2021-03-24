В Совфеде оценили принятую Зеленским стратегию по «возвращению» Крыма

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RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT утверждение украинским президентом Владимиром Зеленским решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о стратегии по «возвращению» Крыма.
В Совфеде оценили принятую Зеленским стратегию по «возвращению» Крыма
  • Reuters

«Принятие этих документов направлено на обслуживание наиболее радикальной ультранационалистической части украинского сообщества. Никаких шансов у них нет ни при самостоятельной работе, ни при участии международного сообщества», — подчеркнул сенатор.

При этом он отметил, что украинские власти понимают, что их действия будут безрезультатными.

«Вся их работа по «возвращению» Крыма в состав Украины заключается в написании документов, множестве различных заявлений президента, администрации президента и других политиков... Они не могут признаться в том, что прекрасно понимают: Крым никогда не вернётся в состав Украины», — считает Цеков.

Ранее Зеленский утвердил решение СНБО Украины о стратегии по «возвращению» Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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