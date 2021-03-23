Зеленский подписал указ о санкциях против физлиц и компаний России
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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в указе.
Как следует из дополнительных материалов к указу, санкции продлены в отношении 26 физических лиц и 81 компании, в частности МИА «Россия сегодня», «Росгосстрах» и других.
Под санкции также попали заместитель главы МВД России Александр Горовой, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин и ряд российских чиновников.
Ранее Зеленский продлил санкции против «дочек» российских Сбербанка и Проминвестбанка.
Он также заявлял, что продление санкций против России является одной из задач украинской государственной политики.