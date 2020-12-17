Зеленский назвал санкции против России одной из задач политики Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с послами страны заявил, что продление санкций против России является одной из задач украинской государственной политики.
Зеленский назвал санкции против России одной из задач политики Украины
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«На повестке дня — продление санкций и дальнейшей работы над привлечением Российской Федерации к юридической ответственности за нарушения международного права», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что главным внешнеполитическим приоритетом Украины является вопрос мира на востоке страны. 

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук предложил вывести Россию из международной расчётной системы в качестве санкции.

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