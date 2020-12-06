Кравчук высказался о санкциях против России

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Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» высказался о санкциях против России.
Кравчук высказался о санкциях против России
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«Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, — это международная расчётная система. Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова», — заявил Кравчук.

По его словам, «тогда это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам».

В октябре глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук оценил эффект санкций Украины против России, а также ответные российские ограничения.

Также сообщалось, что депутат Европейского парламента Жером Ривьер выступил в поддержку отмены санкций, введённых против России из-за ситуации на Украине.

Об этом говорилось в поправке депутата к рассматриваемой Европарламентом инициативе о принятии резолюции, с которой ознакомился RT.

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