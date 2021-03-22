Парламентарии Белоруссии и России допустили отмену роуминга с апреля

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Члены комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по информационной политике допустили, что роуминг между двумя странами может быть отменён со 2 апреля, рассказала сенатор Маргарита Павлова.
Парламентарии Белоруссии и России допустили отмену роуминга с апреля
  • РИА Новости

«В ходе заседания комиссии участники мероприятия заявили о том, что процедурные вопросы по отмене роуминга между странами могут быть заверены ко 2 апреля — Дню единения народов Белоруссии и России», — цитирует её РИА Новости.

В конце января бывший госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о достаточно интенсивном рассмотрении вопроса отмены роуминга между Россией и Белоруссией на уровне министерств и ведомств.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявлял, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства близка к завершению.

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