В «Слуге народа» инициируют созыв внеочередного заседания Рады

Депутаты партии «Слуга народа» инициируют созыв внеочередного заседания Верховной рады по факту беспорядков у здания офиса президента Украины 20 марта в Киеве.

Как отметили в пресс-службе партии, депутаты поддерживают право людей на мирный протест, однако выступают против «попыток подменить цивилизованное выражение несогласия с насилием, вандализмом, надругательством над символами государства».

«Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятием постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобным», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева протестующие забросали офис президента Украины Владимира Зеленского петардами и испортили фасад здания нецензурными словами. Также они разбили окна и облили краской центральный вход.