В «Слуге народа» инициируют созыв внеочередного заседания Рады
- Reuters
Как отметили в пресс-службе партии, депутаты поддерживают право людей на мирный протест, однако выступают против «попыток подменить цивилизованное выражение несогласия с насилием, вандализмом, надругательством над символами государства».
«Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятием постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и тому подобным», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в центре Киева протестующие забросали офис президента Украины Владимира Зеленского петардами и испортили фасад здания нецензурными словами. Также они разбили окна и облили краской центральный вход.