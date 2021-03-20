На Украине за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
«15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников», — написал он в Facebook.
За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 260 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Ещё 5190 заболевших вылечились.
Всего за время пандемии в стране умерли 29 775 пациентов с COVID-19, 1 253 972 человека выздоровели после болезни.
С 19 марта во Львовской области Украины на десять дней ужесточили карантинные меры из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Киеве также объявили о введении строгого карантина с 20 марта по 9 апреля.