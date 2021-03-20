На Украине за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса

На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 15 292 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 1 535 218, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов

«15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников», — написал он в Facebook.

За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 260 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Ещё 5190 заболевших вылечились.

Всего за время пандемии в стране умерли 29 775 пациентов с COVID-19, 1 253 972 человека выздоровели после болезни.

С 19 марта во Львовской области Украины на десять дней ужесточили карантинные меры из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Киеве также объявили о введении строгого карантина с 20 марта по 9 апреля.