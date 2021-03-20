На Украине за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 15 292 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 1 535 218, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов
На Украине за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

«15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников», — написал он в Facebook.

За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 260 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Ещё 5190 заболевших вылечились.

Всего за время пандемии в стране умерли 29 775 пациентов с COVID-19, 1 253 972 человека выздоровели после болезни.

С 19 марта во Львовской области Украины на десять дней ужесточили карантинные меры из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Киеве также объявили о введении строгого карантина с 20 марта по 9 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить